На кордоні з Угорщиною зросли черги: прикордонники радять планувати поїздки заздалегідь
На українсько-угорському кордоні суттєво збільшився пасажиро-транспортний потік у зв’язку з продовженням туристичного сезону
Про це інформує RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Найбільше скупчення авто фіксують у вихідні на виїзд з України в пунктах пропуску "Лужанка", "Вилок" та "Косино". Водночас найменш завантаженими залишаються "Дзвінкове" та "Велика Паладь".
Прикордонники закликають подорожувальників заздалегідь планувати маршрути, обирати будні дні й менш завантажені години, а також перевіряти актуальну інформацію про черги на сайті Західного регіонального управління ДПСУ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада розгляне законопроєкт, який дозволить хлопцям до 22 років виїжджати за кордон.
21 серпня 2025
