Фото: mvs.gov.ua

На українсько-угорському кордоні суттєво збільшився пасажиро-транспортний потік у зв’язку з продовженням туристичного сезону

Про це інформує RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Найбільше скупчення авто фіксують у вихідні на виїзд з України в пунктах пропуску "Лужанка", "Вилок" та "Косино". Водночас найменш завантаженими залишаються "Дзвінкове" та "Велика Паладь".

Прикордонники закликають подорожувальників заздалегідь планувати маршрути, обирати будні дні й менш завантажені години, а також перевіряти актуальну інформацію про черги на сайті Західного регіонального управління ДПСУ.

