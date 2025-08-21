Фото: прокуратура

У четвер, 21 серпня, близько 04:40 російські військові завдали ракетного удару по Мукачеву на Закарпатті

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури та ДСНС .

Двома ракетами типу "Калібр" росіяни влучили по території одного з підприємств з іноземними інвестиціями. Виникла масштабна пожежа площею близько 7 тисяч кв. м.

Наразі відомо, що внаслідок удару по підприємству постраждали щонайменше 15 людей. За інформацією поліції, один із постраждалих перебуває у тяжкому стані. Наймолодшій із травмованих – 22 роки, найстаршому – 63.

На місці події працюють всі оперативні служби. Правоохоронці фіксують пошкодження інфраструктури.

Триває ліквідація наслідків російського обстрілу.

Як повідомлялось раніше, внаслідок атаки постраждав завод американської компанії Flex International, яка спеціалізується на виробництві електроніки. Підприємство працює в Україні з 2002 року, є одним із найбільших роботодавців у Мукачеві, на ньому працює понад 3500 працівників.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня армія РФ атакувала Україну 614-ма засобами повітряного нападу. Зафіксовані влучання ворожих ракет та дронів у 11 локаціях по території України. Ще на трьох об'єктах зафіксовані падіння уламків збитих повітряних цілей.