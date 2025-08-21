10:03  21 серпня
На Житомирщині пошкоджена контактна мережа: поїзди курсують із затримками
07:37  21 серпня
Жорстоке побиття на Вінниччині: жінка в лікарні, чоловік – у СІЗО
01:40  21 серпня
Співачка Солоха народила сина
UA | RU
UA | RU
21 серпня 2025, 10:23

Удар "Калібрами" по американському підприємству на Закарпатті: зʼявились фото наслідків

21 серпня 2025, 10:23
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

У четвер, 21 серпня, близько 04:40 російські військові завдали ракетного удару по Мукачеву на Закарпатті

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури та ДСНС.

Двома ракетами типу "Калібр" росіяни влучили по території одного з підприємств з іноземними інвестиціями. Виникла масштабна пожежа площею близько 7 тисяч кв. м.

Наразі відомо, що внаслідок удару по підприємству постраждали щонайменше 15 людей. За інформацією поліції, один із постраждалих перебуває у тяжкому стані. Наймолодшій із травмованих – 22 роки, найстаршому – 63.

На місці події працюють всі оперативні служби. Правоохоронці фіксують пошкодження інфраструктури.

Триває ліквідація наслідків російського обстрілу.

Як повідомлялось раніше, внаслідок атаки постраждав завод американської компанії Flex International, яка спеціалізується на виробництві електроніки. Підприємство працює в Україні з 2002 року, є одним із найбільших роботодавців у Мукачеві, на ньому працює понад 3500 працівників.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня армія РФ атакувала Україну 614-ма засобами повітряного нападу. Зафіксовані влучання ворожих ракет та дронів у 11 локаціях по території України. Ще на трьох об'єктах зафіксовані падіння уламків збитих повітряних цілей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли Закарпаття підприємство ракетний удар постраждалі наслідки
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
У Дніпрі чоловік на мосту раптово впав на проїжджу частину, після чого його переїхали кілька автомобілів
21 серпня 2025, 11:43
Безугла залишиться в Раді – "Слуга народу" не підтримала її відсторонення
21 серпня 2025, 11:25
Зеленський: "Щоб закінчити з темою виборів, я був би задоволений, якби вони вже відбулися"
21 серпня 2025, 11:14
На Полтавщині внаслідок ДТП автівка перекинулася на дах: є постраждалі
21 серпня 2025, 11:10
Масове виробництво української ракети "Фламінго" стартує вже цієї зими – що відомо
21 серпня 2025, 10:55
Має бізнес в окупованому Криму: після звільнення Олени Думи на посаду голови АРМА призначили Ярославу Максименко
21 серпня 2025, 10:40
Підтримка міжнародних партнерів: Харківщина отримає $14 млн на гуманітарні проєкти
21 серпня 2025, 10:31
На Житомирщині пошкоджена контактна мережа: поїзди курсують із затримками
21 серпня 2025, 10:03
У Києві крадії зі стажем винесли з квартири понад $8 тисяч: їм загрожує до 8 років
21 серпня 2025, 09:52
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »