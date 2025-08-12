Фото: ГПСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу .

Парни в возрасте от 20 до 24 лет решили вплавь через Днестр добраться до Молдовы, минуя пункты пропуска. Чтобы не промокли вещи и документы, они упаковали их в герметичные пакеты и привязали к телу под одеждой, чтобы во время заплыва иметь свободные руки.

Впрочем, пограничники задержали пловцов еще на старте. На них составили админпротоколы.

Напомним, в рамках третьего этапа спецоперации "Опекун" правоохранители разоблачили еще несколько десятков военнообязанных лиц, пытавшихся избежать службы в ВСУ. Подозрения получили около 30 человек – как гражданские, так и военнослужащие. Все они предоставляли фиктивные медицинские справки, в частности о якобы непригодности к службе или потребности в уходе за больными родственниками.