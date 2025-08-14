17:33  14 серпня
Харків і Бородянка долучаться до тестування 5G в Україні
18:12  14 серпня
14 серпня помер львівський режисер та заслужений працівник культури Мирослав Мединський
13:56  14 серпня
Фура з тоннами Coca-Cola перекинулася на трасі Київ - Одеса
14 серпня 2025, 17:05

Гірські рятувальники врятували двох туристів у Карпатах на Рахівщині

14 серпня 2025, 17:05
Фото: ДСНС України у Закарпатській області
Увечері 13 серпня до Служби порятунку надійшло повідомлення про зникнення двох туристів у Карпатах

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Закарпатській області, передає RegioNews.

Мандрівники заблукали під час проходження маршруту в районі гори Туркул на Рахівщині. За вказаними координатами на пошуки вирушили гірські рятувальники з села Видричка.

Як встановили надзвичайники, хлопці - 20-річний житель Дніпропетровщини та 23-річний мешканець Житомирської області - під час спуску з гори помилково звернули з основної стежки. Це призвело до того, що вони опинилися в густому лісі, де втратили орієнтир. Один із туристів почав відчувати сильне хвилювання та паніку.

Рятувальники працювали за координатами

Рятувальники підтримували з ними телефонний зв’язок, аби ті залишалися на місці та не заблукали ще більше. Згодом пошукова група зустріла хлопців поблизу полонини Томнатик. Стан мандрівників був задовільним, і вони відмовилися від домедичної допомоги. Наразі рятувальники вкотре закликають туристів ретельно готуватися до походів у гори та користуватися перевіреними маршрутами.

Раніше повідомлялося, на Вінниччині прикордонники затримали трьох місцевих жителів, які намагалися переплисти річку Дністер у напрямку Молдови. За даними правоохоронців, чоловіки планували незаконно перетнути кордон вплав.

подорож Карпати горы пошуково-рятувальні роботи туристи порятунок
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
07 серпня 2025
