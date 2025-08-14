Фото: ДСНС України у Закарпатській області

Увечері 13 серпня до Служби порятунку надійшло повідомлення про зникнення двох туристів у Карпатах

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Закарпатській області, передає RegioNews.

Мандрівники заблукали під час проходження маршруту в районі гори Туркул на Рахівщині. За вказаними координатами на пошуки вирушили гірські рятувальники з села Видричка.

Як встановили надзвичайники, хлопці - 20-річний житель Дніпропетровщини та 23-річний мешканець Житомирської області - під час спуску з гори помилково звернули з основної стежки. Це призвело до того, що вони опинилися в густому лісі, де втратили орієнтир. Один із туристів почав відчувати сильне хвилювання та паніку.

Рятувальники працювали за координатами

Рятувальники підтримували з ними телефонний зв’язок, аби ті залишалися на місці та не заблукали ще більше. Згодом пошукова група зустріла хлопців поблизу полонини Томнатик. Стан мандрівників був задовільним, і вони відмовилися від домедичної допомоги. Наразі рятувальники вкотре закликають туристів ретельно готуватися до походів у гори та користуватися перевіреними маршрутами.

