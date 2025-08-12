На Закарпатті судитимуть митника та правоохоронця, які хотіли переправляти чоловіків за кордон

ілюстративне фото: з відкритих джерел

За матеріалами ДБР судитимуть митника та працівника правоохоронного органу, які хотіли заробляти на «контрабанді» чоловіків призовного віку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Відомо, що зловмисники запропонували двом чоловікам організувати їхній виїзд з України в обхід офіційного контролю. Митник мав за 300 метрів до пункту пропуску забрати у них паспорти й самостійно "домовитися" з колегами щодо безперешкодного перетину та внесення фіктивних відміток про законний виїзд. Далі, за їхнім задумом, "клієнти" проходили кордон без перевірок.

За свої "послуги" зловмисники вимагали по 16 тисяч доларів США з кожного, з яких 6 тисяч доларів отримали авансом.

Фігурантів було затримано під час супроводу "клієнтів" до кордону та одержання ще 26 тисяч доларів.

За скоєне організаторам схеми загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонника затримали під час одержання хабаря. За гроші він вносив до бази даних "Шлях" інформації про в'їзд на територію України осіб призовного віку, які виїхали з країни і не повернулись.