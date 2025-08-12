10:18  12 серпня
На Київщині чоловік застрелив із рушниці сусідського собаку
16:59  12 серпня
Біля Запорізької АЕС помітили густий дим
16:44  12 серпня
В Україні з’явиться послуга "Starlink у смартфоні"
UA | RU
UA | RU
12 серпня 2025, 15:19

На Закарпатті судитимуть митника та правоохоронця, які хотіли переправляти чоловіків за кордон

12 серпня 2025, 15:19
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За матеріалами ДБР судитимуть митника та працівника правоохоронного органу, які хотіли заробляти на «контрабанді» чоловіків призовного віку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Відомо, що зловмисники запропонували двом чоловікам організувати їхній виїзд з України в обхід офіційного контролю. Митник мав за 300 метрів до пункту пропуску забрати у них паспорти й самостійно "домовитися" з колегами щодо безперешкодного перетину та внесення фіктивних відміток про законний виїзд. Далі, за їхнім задумом, "клієнти" проходили кордон без перевірок.

За свої "послуги" зловмисники вимагали по 16 тисяч доларів США з кожного, з яких 6 тисяч доларів отримали авансом.

Фігурантів було затримано під час супроводу "клієнтів" до кордону та одержання ще 26 тисяч доларів.

За скоєне організаторам схеми загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонника затримали під час одержання хабаря. За гроші він вносив до бази даних "Шлях" інформації про в'їзд на територію України осіб призовного віку, які виїхали з країни і не повернулись.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття корупційна схема кордон втеча за кордон ДБР
На Закарпатті затримали 19 нелегалів, які намагалися перетнути кордон із Словаччиною
12 серпня 2025, 08:55
На Закарпатті затримали іноземного туриста, який намагався незаконно потрапити до Словаччини
11 серпня 2025, 15:59
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Поліцейська з Чернігова Анна Жмурко стала чемпіонкою України з легкої атлетики
12 серпня 2025, 17:24
Сили оборони перекидають додаткові сили на Донеччину через прорив росіян
12 серпня 2025, 17:15
Біля Запорізької АЕС помітили густий дим
12 серпня 2025, 16:59
У Дніпрі просять допомогти встановити особу чоловіка, тіло якого виявили біля залізничних колій
12 серпня 2025, 16:54
Голодомор повертається:осіяни вивозять крадене зерно з Запорізької області
12 серпня 2025, 16:46
В Україні з’явиться послуга "Starlink у смартфоні"
12 серпня 2025, 16:44
Підприємці Харківщини можуть отримати гранти й компенсації на мільйони - що доступно вже сьогодні
12 серпня 2025, 16:32
Виїзд чоловіків закордон можуть спростити
12 серпня 2025, 16:29
На Одещині затримали жінку, яка перевозила чоловіків до кордону з Молдовою
12 серпня 2025, 16:19
Польща депортує десятки українців через прапор УПА і сутички на концерті у Варшаві
12 серпня 2025, 15:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Павло Казарін
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Всі блоги »