Ілюстративне фото

Двоє інспекторів Закарпатської митниці планували переправити військовозобов'язаного за кордон. За це він повинен був заплатити 8 тисяч доларів

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, один з інспекторів Закарпатської митниці виявився організатором схеми. Він запропонував киянину "допомогу" у втечі до Угорщини за 8 тисяч доларів. Допомагали йому двоє людей: його колега та ще один цивільний спільник.

Згідно з планом, киянин повинен був прибути до Закарпаття. Потім один із підозрюваних перевіз його до лінії держкордону. Після цього "клієнт" повинен був пройти до Угорщини через лісосмугу поза офіційними пунктами пропуску. Правоохоронці затримали митників та їх спільника-водія після передачі грошей.

Водій-спільник та двоє інспекторів отримали підозру. Зараз їх відправили під варту.

Нагадаємо, раніше на Львівщині прикордонники затримали чоловіка з "двома дружинами". 35-річний чоловік намагався виїхати за кордон з двома жінками. Одна з них виявилась його дружиною офіційно, а інша — його співмешканкою.