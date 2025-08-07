19:09  07 серпня
У Житомирі затримали підлітків, які вчинили теракт на замовлення РФ
18:11  07 серпня
На Одещині попрощалися з поліцейським, якого застрелили 5 серпня
16:21  07 серпня
У Тернополі невідомі влаштували стрілянину біля дитячого майданчика
UA | RU
UA | RU
07 серпня 2025, 19:35

Інспектори Закарпатської митниці планували "допомогти" ухилянту у втечі за хабар

07 серпня 2025, 19:35
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Двоє інспекторів Закарпатської митниці планували переправити військовозобов'язаного за кордон. За це він повинен був заплатити 8 тисяч доларів

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, один з інспекторів Закарпатської митниці виявився організатором схеми. Він запропонував киянину "допомогу" у втечі до Угорщини за 8 тисяч доларів. Допомагали йому двоє людей: його колега та ще один цивільний спільник.

Згідно з планом, киянин повинен був прибути до Закарпаття. Потім один із підозрюваних перевіз його до лінії держкордону. Після цього "клієнт" повинен був пройти до Угорщини через лісосмугу поза офіційними пунктами пропуску. Правоохоронці затримали митників та їх спільника-водія після передачі грошей.

Водій-спільник та двоє інспекторів отримали підозру. Зараз їх відправили під варту.

Нагадаємо, раніше на Львівщині прикордонники затримали чоловіка з "двома дружинами". 35-річний чоловік намагався виїхати за кордон з двома жінками. Одна з них виявилась його дружиною офіційно, а інша — його співмешканкою.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
перетин кордону ухилення від мобілізації митниця
На Дніпропетровщині чоловік намагався підкупити прикордонника, щоб вивезти двох чоловіків до Молдови
06 серпня 2025, 16:00
Давав інструкції як втекти: на Львівщині судитимуть організатора схеми для ухилянтів
05 серпня 2025, 16:42
Всі новини »
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
Продовжуємо жити в цих переговорних гойдалках
07 серпня 2025, 20:15
"Ніхто нікого не інформував до реалізації": керівник САП Клименко розповів про обшуки в Нацгвардії
07 серпня 2025, 19:55
Завтра в Україні пануватиме сонячна та суха погода
07 серпня 2025, 19:54
У Житомирі затримали підлітків, які вчинили теракт на замовлення РФ
07 серпня 2025, 19:09
На Полтавщині маленька дитина випала з вікна
07 серпня 2025, 18:55
На Одещині попрощалися з поліцейським, якого застрелили 5 серпня
07 серпня 2025, 18:11
Харківщина долучається до держпрограми компенсації відсотків за кредитами на енергоефективність
07 серпня 2025, 18:01
На Закарпатті затримали групу, яка намагалася переправити людей до Румунії гірським маршрутом
07 серпня 2025, 17:35
На Одещині поліцейські розслідують обставини катування підлітка
07 серпня 2025, 17:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »