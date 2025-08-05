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05 августа 2025, 16:42

Давал инструкции как сбежать: на Львовщине будут судить организатора схемы для уклонистов

05 августа 2025, 16:42
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Фото: Нацполиция
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Во Львовской области перед судом предстанет организатор схемы незаконного пересечения границы. В ближайшие годы он может провести за решеткой

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Во Львовской области будут судить 25-летнего жителя Дрогобыча. Его разоблачили, когда он пытался "помочь" двоим мужчинам незаконно пересечь границу с Польшей за пределами пунктов пропуска.

Известно, что он давал "клиентам" инструкции, как перейти за границу. Он также организовал им поселение в отеле и "доставку" к точке пересечения на территории Самборского района. Досудебное расследование уже завершено, обвинительный акт был направлен в суд.

Мужчине грозит лишение свободы сроком от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, ранее в Закарпатье разоблачили схему незаконного пересечения границы. За 5500 долларов киевлянин предлагал мужчинам бежать за границу под видом волонтеров в военной форме.

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