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28 июля 2025, 20:55

В Житомирской области офицер помог спасти аиста

28 июля 2025, 20:55
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Фото: Нацполиция
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Иногда не только люди, но и животные нуждаются в помощи. На этот раз правоохранители и местные жители помочь аисту

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Это произошло 25 июля. "Шериф" Олиевского общества Вадим Цыганник получил обращение от работников сельского совета. Ему рассказали, что во дворе одного из частных домов из гнезда выпал аист. Птица не могла самостоятельно двигаться.

"Вместе с местным жителем и руководителем зверофермы полицейский доставил птицу во временное убежище, где ему оказали необходимую помощь", - рассказали в полиции.

Напомним, ранее на Сумщине полицейские спасли котенка. Животное нашли под завалами после российского обстрела. Котика осторожно достали, напоили водой и передали в надежные руки.

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