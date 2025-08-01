В Чернигове две девочки сбросили кота с 9-го этажа: животное погибло
В Чернигове две девочки 11 и 9 лет сбросили кота из окна на лестничной площадке девятого этажа многоэтажки
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Информацию об этом происшествии правоохранители получили 31 июля.
В результате падения с такой высоты животное погибло.
По этому факту следователи открыли уголовное производство по статье 299 УК Украины (жестокое обращение с животными).
Напомним, на Волыни мужчина жестоко избил собаку и пытался закопать ее заживо. Несмотря на издевательство, животному удалось выжить. Собака самостоятельно выбралась из земли и прибежала к соседям. Сейчас пес находится на временной передержке.
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
Жительница Тернополя хотела заработать в интернете и потеряла почти 180 тысяч гривен
01 августа 2025, 11:24На Львовщине в результате столкновения с грузовиком пострадал водитель повозки
01 августа 2025, 11:19Жителей Киева предупредили об изменении движения транспорта
01 августа 2025, 11:12Российская армия в июле потеряла более 33 тысяч военных, – Сырский
01 августа 2025, 10:52До 10 лет за решеткой: в Тернопольской области будут судить торговцев оружием
01 августа 2025, 10:49На Днепропетровщине из-под завалов достали двоих детей: 4-летний мальчик в тяжелом состоянии
01 августа 2025, 10:45В Умани пьяный мужчина взорвал страйкбольную гранату во дворе многоэтажки
01 августа 2025, 10:40Никакой миллионной армии у нас давно нет
01 августа 2025, 10:39В Одесской области будут судить 60-летнего основателя финансовой пирамиды, который присвоил более 12 млн грн
01 августа 2025, 10:31Будет чувствоваться вонь: жителям Запорожья советуют меньше быть на улице
01 августа 2025, 10:27
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций