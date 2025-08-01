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В Чернигове две девочки 11 и 9 лет сбросили кота из окна на лестничной площадке девятого этажа многоэтажки

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

Информацию об этом происшествии правоохранители получили 31 июля.

В результате падения с такой высоты животное погибло.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по статье 299 УК Украины (жестокое обращение с животными).

Напомним, на Волыни мужчина жестоко избил собаку и пытался закопать ее заживо. Несмотря на издевательство, животному удалось выжить. Собака самостоятельно выбралась из земли и прибежала к соседям. Сейчас пес находится на временной передержке.