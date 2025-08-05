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На Закарпатті знайшли жінку, якій належать агресивні собаки. Відомо, що тварини кидались на людей у мікрорайоні

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

В Ужгороді громадяни звернулись до правоохоронців через агресивних собак. Зазначається, що тварини нападали на людей в одному з мікрорайонів міста. Правоохоронці розпочали перевірку та знайшли жінку, якій належать тварини.

На жінку склали протокол за ч. 3 ст. 154 КупАП, тобто порушення правил утримання собак і котів, що спричинили заподіяння шкоди здоров’ю людини. Тепер їй загрожуватиме штраф.

"Зважаючи на небезпеку для громадян, поліцейські звернулися до міської влади з проханням вилучити тварин. Рішенням міського голови відповідні служби провели вилучення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Чернігові двоє дітей скинули з вікна дев'ятого поверху кота. Внаслідок падіння тварина загинула. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами).