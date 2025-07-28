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Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Трагедия произошла в Лозоватке Криворожского района. Там на территории фермы обнаружили тело 61-летнего охранника. В субботу, 26 июля, когда животное было отвязано, оно ударило мужчину и повалило на землю. Затем бык прыгнул двумя копытами на грудную клетку пенсионеру и убил его.

Что теперь будет с животным, пока неизвестно.

Напомним, ранее в оккупированном Мариуполе тигрица загрызла сотрудника зоопарка. Это произошло, когда он вошел в вольер, чтобы покормить ее и его ребенка. Тогда животное взяло его когтями сзади и перекусило.