На Днепропетровщине сторожа фермы убил бык
На Днепропетровщине произошла трагедия. Бык затоптал мужчину до смерти
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Трагедия произошла в Лозоватке Криворожского района. Там на территории фермы обнаружили тело 61-летнего охранника. В субботу, 26 июля, когда животное было отвязано, оно ударило мужчину и повалило на землю. Затем бык прыгнул двумя копытами на грудную клетку пенсионеру и убил его.
Что теперь будет с животным, пока неизвестно.
Напомним, ранее в оккупированном Мариуполе тигрица загрызла сотрудника зоопарка. Это произошло, когда он вошел в вольер, чтобы покормить ее и его ребенка. Тогда животное взяло его когтями сзади и перекусило.
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