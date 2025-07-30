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30 июля 2025, 14:21

За $6-15 тысяч: в Киеве и Днепре ликвидировали схемы уклонения от службы

30 июля 2025, 14:21
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фото: СБУ
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Служба безопасности Украины и Национальная полиция прекратили деятельность нескольких незаконных схем уклонения от мобилизации, действовавших в разных регионах страны

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

В рамках расследования задержаны пять организаторов таких сделок. Злоумышленники потребовали от клиентов суммы от 6 до 15 тысяч долларов США за подделку документов, позволявших мужчинам призывного возраста избежать военной службы.

В Киеве военная контрразведка СБУ разоблачила командира отделения одной из воинских частей, который за деньги предоставлял "отсрочки" от мобилизации. Он оформлял "уклонистов" как студентов одного из киевских университетов, хотя те фактически не учились. Для реализации данной схемы он использовал личные связи среди руководства учебного заведения. Кроме того, мужчина подделывал медицинские справки об инвалидности и продавал фальшивые удостоверения дипломатов, пользуясь поддельными бланками и печатями государственных учреждений.

В Днепре военные контрразведчики СБУ обнаружили трех чиновников районного ТЦК, которые брали взятки за безосновательное "списание" потенциальных мобилизованных из-за состояния здоровья. Среди них – начальник отделения военного учета военкомата и двое его подчиненных. По их схеме 37 военнообязанных получили незаконные "отсрочки". По материалам дела все соответствующие решения военно-врачебных комиссий отменены.

Задержанные организаторы схем уже получили подозрения

В Закарпатье сообщено о подозрении заведующему неврологическим отделением, который одновременно является членом военно-врачебной комиссии. Он выписывал "тяжелые" диагнозы уклонистам, оформляя для них поддельные справки об инвалидности.

Все задержанные фигуранты получили подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за препятствие деятельности Вооруженных сил, получение взяток и организацию несанкционированного доступа к информации. Им грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества. Расследование продолжается под процессуальным руководством специализированных прокуратур Киева, Днепра и Закарпатья.

Напомним, разоблачен "спасательный бизнес": чиновник ГСЧС организовал схему побега уклонистов за 19 тыс долл. К преступной деятельности чиновник привлек знакомого - бывшего лесника из Закарпатья.

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СБУ уклонение от мобилизации мобилизация Закарпатье Днепр Киев
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