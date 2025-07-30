Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 20-летнему мужчине, которого уличили в получении денег за "помощь" в уклонении от военной службы

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Подозреваемый предложил жене мобилизованного свое участие в признании ее мужа негодным к службе и исключении его из воинского учета.

По версии следствия, мужчина представлялся сотрудником правоохранительных органов и убеждал, что имеет знакомства в территориальных центрах комплектования. Он уверял, что может организовать отзыв военнослужащего из части, где тот проходил службу, а затем - добиться решения военно-врачебной комиссии о негодности. После этого, по словам подозреваемого, появилась бы возможность официального исключения из воинского учета.

Стоимость такой "услуги" он оценил в 7 тысяч долларов США. В момент получения 5 тысяч долларов аванса его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время действия фигуранта квалифицированы по ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о получении неправомерной выгоды за влияние на решение должностного лица, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается, им занимаются следователи столичной полиции при оперативном сопровождении внутренней безопасности НПУ.

Ранее сообщалось, в Тернопольской области разоблачили две коррупционные схемы в ТЦК: фигурируют военные. В одной из разоблаченных схем работник районного ТЦК вместе с эксвоенным, ранее служившим в этом же подразделении, предложили местному жителю "решить" вопрос с оформлением непригодности к военной службе.