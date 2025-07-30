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На Закарпатті чоловік організував схему з незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. З кожного клієнта він просив 14-15 тисяч доларів

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали 25-річного мешканця Хустщини, який причетний до незаконного переправлення чоловіків мобілізаційного віку через кордон України до Румунії. Відомо, що він супроводжував "клієнтів" до прикордоння. Звідки чоловіки тікали до Румунії через річку. За свої послуги зловмисник брав 14-15 тисяч доларів.

Зловмисника затримали, коли він намагався переправити за кордон двох жителів Київської області. Тепер чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання.

"Слідчі відділення поліції №1 Берегівського районного відділу вже повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів. Водночас прикордонники склали адміністративні матеріали щодо двох військовозобов’язаних за ст. 204-1 КУпАП", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Києві викрили зловмисників, які продавали шлюби з жінкою з інвалідністю. Завдяки цьому військовозобов'язані могли безперешкодно виїжджати за кордон.