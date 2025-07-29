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В Закарпатье судили мужчину, который практически заключил в тюрьму жену дома. При этом она его простила

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Житель Закарпатской области избил 68-летнюю жену деревянной палкой. Он бил ее по плечам, спине и ягодицам, из-за чего у пострадавшей остались синяки и ссадины.

По данным следствия, через неделю после избиения мужчина привязал жену цепью к мебели. Цепь была примерно длиной семь метров. Женщина более девяти дней была практически заключена в тюрьму, не имея возможности свободно передвигаться. Ее уволили только после вмешательства правоохранителей.

На суде мужчина заявил, что поругался с дружной якобы из-за того, что она начала употреблять алкоголь. По его словам, он приковал ее цепями, чтобы она не могла пойти в магазин и купить пить. Сама потерпевшая заявила, что когда она была привязана — муж ее не избивал и не обижал. Она добавила, что простила его.

Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы, которое заменили на год и шесть месяцев условного срока.

Напомним, на Хмельнитчине пьяный мужчина избил жену на глазах у детей. По его словам, она не пускала его в дом, принадлежащий ему.