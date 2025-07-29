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29 липня 2025, 14:55

Щоб не могла піти за алкоголем: на Закарпатті чоловік побив дружину та прив'язав її ланцюгом

29 липня 2025, 14:55
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Ілюстративне фото
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На Закарпатті судили чоловіка, яки практично ув'язнив дружину вдома. При цьому вона його пробачила

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Житель Закарпатської області побив 68-річну дружину дерев'яною палкою. Він бив її по плечах, спині та сідницях, через що в потерпілої лишились синці та садна.

За даними слідства, через тиждень після побиття чоловік прив'язав дружину ланцюгом до меблів. Ланцюг був приблизно довжиною сім метрів. Жінка понад дев'ять днів була практично ув'язнена, не маючи змоги вільно пересуватися. Її звільнили лише після втручання правоохоронців.

На суді чоловік заявив, що посварився з дружною нібито через те, що вона почала вживати алкоголь. За його словами, він прикував її ланцюгами, щоб вона не могла піти в магазин та купити випити. Сама потерпіла заявила, що коли вона була прив'язана — чоловік її не бив та не ображав. Вона додала, що пробачила йому.

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді двох років позбавлення волі, яке замінили на рік і шість місяців умовного строку.

Нагадаємо, на Хмельниччині п'яний чоловік побив дружину на очах у дітей. За його словами, вона не пускала його до будинку, який належить йому.

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