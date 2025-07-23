В Киеве будут судить молодчика, который до смерти избил 41-летнюю женщину

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В Киеве будут судить 28-летнего жителя Подольского района, который во время бытового конфликта до смерти избил свою 41-летнюю сожительницу. Обвинительный акт направили в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на преслужбу Национальной полиции в Киеве.

После вечернего застолья между сожителями возникла ссора, которая переросла в жестокое избиение. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. После нападения он бросил женщину с тяжелыми травмами, а сам остался на кухне, где продолжил пить до самого утра.

На следующий день он обнаружил, что 41-летняя женщина скончалась. Киевлянин позвонил на спецлинию 102, сообщив о "внезапной смерти" сожительницы. Прибывшие по вызову следователи быстро выяснили реальные обстоятельства происшествия. Согласно выводам экспертов, смерть женщины наступила в результате полученных телесных повреждений.

Фигурант был задержан. Ему инкриминируют умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть.

"В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет", - говорится в сообщении.