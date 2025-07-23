фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Мужчины несли резиновую лодку и спасательные жилеты, ведь собирались переплывать Тису за 250 метров до границы.

Пограничники выяснили, что все они воспользовались услугами переправщиков. Это стоило каждому из них от 4 до 7 тысяч долларов США.

Всем задержанным грозит штраф.

Напомним, в Закарпатье задержали двух переправителей и клиента, которого они везли к границе с Венгрией.