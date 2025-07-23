На Закарпатье задержали четырех мужчин, которые через Тису хотели бежать в Венгрию
Пограничный наряд Мукачевского отряда задержал четырех нарушителей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Мужчины несли резиновую лодку и спасательные жилеты, ведь собирались переплывать Тису за 250 метров до границы.
Пограничники выяснили, что все они воспользовались услугами переправщиков. Это стоило каждому из них от 4 до 7 тысяч долларов США.
Всем задержанным грозит штраф.
Напомним, в Закарпатье задержали двух переправителей и клиента, которого они везли к границе с Венгрией.
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