На Закарпатье задержали двух переправщиков и клиента, которого они везли на границу с Венгрией
Пограничники ликвидировали канал незаконной переправки лиц призывного возраста через границу, функционировавший в Закарпатье
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Правоохранители задержать проводника и его пособника во время непосредственной переправки через украино-венгерскую границу 22-летнего жителя Ивано-Франковска.
Злоумышленники общались с "клиентом" через соцсети и обязались доставить его в Венгрию за денежное вознаграждение в размере 5500 долларов США.
Мужчину встретили в определенном месте, поселили в одной из гостиниц в городе Свалява, а затем на автомобиле доставили в пограничный населенный пункт Дийда.
Переправщикам грозит лишение свободы, а их клиенту – штраф.
Напомним, в Закарпатье отец с сыном пытались переправить в Румынию четырех мужчин.