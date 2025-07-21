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21 июля 2025, 15:02

На Закарпатье задержали двух переправщиков и клиента, которого они везли на границу с Венгрией

21 июля 2025, 15:02
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фото: ГПСУ
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Пограничники ликвидировали канал незаконной переправки лиц призывного возраста через границу, функционировавший в Закарпатье

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Правоохранители задержать проводника и его пособника во время непосредственной переправки через украино-венгерскую границу 22-летнего жителя Ивано-Франковска.

Злоумышленники общались с "клиентом" через соцсети и обязались доставить его в Венгрию за денежное вознаграждение в размере 5500 долларов США.

Мужчину встретили в определенном месте, поселили в одной из гостиниц в городе Свалява, а затем на автомобиле доставили в пограничный населенный пункт Дийда.

Переправщикам грозит лишение свободы, а их клиенту – штраф.

Напомним, в Закарпатье отец с сыном пытались переправить в Румынию четырех мужчин.

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