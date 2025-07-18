В Закарпатье отец с сыном пытались переправить в Румынию четырех мужчин

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Недалеко от границы пограничный наряд задержал четырех мужчин – троих жителей Черкасской области и одного харьковчанина. Они как раз пытались сесть в автомобиль, за рулем которого находился 41-летний житель села Велятино.

Водитель должен был доставить их непосредственно к границе с Румынией, чтобы те могли незаконно пересечь границу.

Организатором преступной схемы оказался отец водителя – 62-летний житель Харькова. За сделку он получил 17 700 долларов США.

Напомним, в Закарпатье разоблачили очередной канал переправки мужчин за границу.