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18 июля 2025, 14:55

В Закарпатье отец с сыном пытались переправить в Румынию четырех мужчин

18 июля 2025, 14:55
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фото: ГПСУ
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Пограничники разоблачили попытку организации незаконного пересечения государственной границы в Закарпатской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Недалеко от границы пограничный наряд задержал четырех мужчин – троих жителей Черкасской области и одного харьковчанина. Они как раз пытались сесть в автомобиль, за рулем которого находился 41-летний житель села Велятино.

Водитель должен был доставить их непосредственно к границе с Румынией, чтобы те могли незаконно пересечь границу.

Организатором преступной схемы оказался отец водителя – 62-летний житель Харькова. За сделку он получил 17 700 долларов США.

Напомним, в Закарпатье разоблачили очередной канал переправки мужчин за границу.

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