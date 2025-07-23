На Закарпатті затримали чотирьох чоловіків, які через Тису хотіли втекти до Угорщини

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Чоловіки несли гумовий човен та рятувальні жилети, адже збиралися перепливати Тису. Затримали їх за 250 метрів до кордону.

Прикордонники з’ясували, що усі вони скористалися послугами переправників. Це коштувало кожному з них від 4 до 7 тисяч доларів США.

Усім затриманим загрожує штраф.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали двох переправників та клієнта, якого вони везли до кордону з Угорщиною.