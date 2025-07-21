На Закарпатті затримали двох переправників та клієнта, якого вони везли до кордону з Угорщиною

фото: ДПСУ

Прикордонники ліквідували канал незаконного переправлення осіб призовного віку через кордон, який функціонував на Закарпатті

Про це повідомляє RegioNewsіз посиланням на ДПСУ.

Правоохоронці затримати провідника та його пособника під час безпосереднього переправлення через українсько-угорський кордон 22-річного жителя Івано-Франківська.

Зловмисники спілкувалися із "клієнтом" через соцмережі та зобов’язалися доправити його до Угорщини за грошову винагороду у розмірі 5500 доларів США.

Чоловіка зустріли у визначеному місці, поселили в одному з готелів у місті Свалява, а потім автомобілем доставили до прикордонного населеного пункту Дийда.

Переправникам загрожує позбавлення волі, а їхньому клієнту – штраф.

Нагадаємо, на Закарпатті батько з сином намагалися переправити до Румунії чотирьох чоловіків.