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19 июля 2025, 18:16

В Украину вернули 11 детей из оккупации и РФ: среди них — пятеро родных братьев и сестер

19 июля 2025, 18:16
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фото: Telegram/Андрей Ермак
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В Украину удалось вернуть 11 украинских детей с временно оккупированных территорий и территории Российской Федерации. Их возраст – от 10 до 17 лет

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. RegioNews .

По его словам, особенно трогательной стала история семьи, из которой вернули пятерых родных братьев и сестер. Детей вывезли в РФ, где долгое время о них не было никакой информации. Впоследствии они сами вышли на связь с совершеннолетней сестрой в Украине и умоляли вернуть их домой.

Процесс возвращения был непростым — российские органы опеки оказывали давление, затягивали оформление документов и пытались повлиять на решение детей. Лишь после более чем года юридической и дипломатической работы удалось вернуть их в Украину.

В Офисе Омбудсмана подчеркнули, что Украина не остановится, пока каждый ребенок не будет дома. Благодарность за помощь выразили Государству Катар за посредничество и команде Уполномоченного по правам человека за принципиальную позицию и координацию действий.

Напомним, ранее сообщалось, что после трехлетней разлуки с родными 17-летний парень смог вернуться в Украину из России.

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