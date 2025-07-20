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Про це повідомили на Facebook-сторінці 103 Закарпаття, передає RegioNews.

В селищі Великий Бичків Рахівського району Закарпатської області сталася прикра подія - 11-місячна дитина отримала серйозні опіки, перекинувши на себе чашку гарячого чаю. Внаслідок інциденту малюк отримав термічні опіки першого та другого ступеня, які охопили близько 35–40% поверхні тіла, поширившись від шиї до стоп.

На місце події швидко прибула парамедик Еліна Молнар, яка надала першочергову допомогу. Вона охолодила уражені ділянки шкіри, наклала стерильні вологі пов'язки та провела стабілізацію стану дитини згідно з медичними протоколами. Завдяки оперативним діям медиків, вже за кілька хвилин мама з дитиною були доставлені до швидкої допомоги.

Наразі стан маленького пацієнта стабільний, він перебуває під наглядом медиків у стаціонарі, де йому продовжують надавати необхідне лікування. Лікарі зазначають, що опіки такого масштабу потребують тривалої та уважної терапії, особливо у випадку маленьких дітей.

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