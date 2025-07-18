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18 июля 2025, 21:55

Автомобиль сгорел дотла: в Харькове задержали мужчину, который поджег машину военного

18 июля 2025, 21:55
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Фото: прокуратура
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В Харькове задержан диверсант. Он по заказу россиян делал поджоги

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В Харькове будут судить мужчину, который поджег авто военного. 34-летний мужчина в апреле этого года поджег автомобиль Honda Ridgeline во дворе дома по улице Козакевича. Эта машина была на балансе одной из воинских частей и ею пользовались военные.

В результате пожара автомобиль сгорел дотла. По данным правоохранителей, диверсант работал по указаниям "куратора". Такую "работу" он нашел в Telegram, где ему предложили денежное вознаграждение за поджоги. Теперь мужчине грозит заключение до 10 лет.

Напомним, ранее в Днепре судили мужчину, который по заказу россиян поджигал автомобили военных и объекты на железной дороге. Осенью прошлого года он изготовил легковоспламеняющуюся смесь и поджег два релейных шкафа на железной дороге, отвечающих за безопасное движение поездов, а также автомобиль Volkswagen с символикой ВСУ. Все преступления он снимал на видео для "отчетов" россиянам.

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