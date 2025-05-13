Фото: прокуратура

В Днепропетровской области подросток бросил бутылки с легковоспламеняющимся веществом в здание еврейского культурного центра. Правоохранители установили личность

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 20 апреля около 21.20, как рассказали в полиции. Парень в балаклаве бросил две бутылки с легковоспламеняющимся веществом под здание синагоги и скрылся. Правоохранители выяснили, что это был несовершеннолетний.

"5 мая следователи под процессуальным руководством Криворожской центральной окружной прокуратуры сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества)", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Черниговской области мужчина бросил "коктейль Молотова" в здание ТЦК. Выяснилось, что он сделал это по заказу российских спецслужб. Теперь ему грозит заключение.