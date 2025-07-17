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17 июля 2025, 21:37

Раскаялась и купила новый автомобиль: в Киеве женщину осудили за поджог авто военного

17 июля 2025, 21:37
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Иллюстративное фото
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В столице женщину судили за поджог автомобиля военнослужащего. При этом она раскаялась и заявила, что вместе с отцом куплена такая же машина.

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В августе 2024 года женщина нашла "подработку" в Telegram. Ей предложили курить машины военных.

Впоследствии женщина на заказ подожгла два автомобиля. На суде она рассказала, что не смогла сделать видео с горением авто, потому что испугалась, потому что туда быстро начали сходиться люди.

Также женщина заявила, что она действовала по корыстным поводам, однако впоследствии сделала правильные выводы. По ее словам, вместе с отцом они купили военному такое же авто. Женщина отметила, что искренне раскаялась.

Суд пришел к выводу о невозможности ее исправления без изоляции от общества и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в городе Самар разоблачили двоих мужчин, подожгли автомобиль военного. Они получили за это 1000 долларов и сняли преступление на видео.

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