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На Закарпатті правоохоронці затримали чоловіка. Він причетний до підпалу місцевої церкви

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Затримали 28-річного жителя Закарпаття, який підпалив греко-католицьку церкви у селі Паладь-Комарівці Ужгородського району. Окрім цього, він написав фразу провокативного напису на фасаді культової споруди. Зазначається, що напис був спрямований на дестабілізацію ситуації в регіоні та розпалювання національної й релігійної ворожнечі.

"Наразі правоохоронці встановлюють мотиви вчинення злочину. Досудове розслідування триває", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині підліток кинув дві пляшки із легкозаймистою речовиною під будівлю синагоги та втік.