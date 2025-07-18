На Закарпатті затримали чоловіка, який підпалив церкву
На Закарпатті правоохоронці затримали чоловіка. Він причетний до підпалу місцевої церкви
Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.
Затримали 28-річного жителя Закарпаття, який підпалив греко-католицьку церкви у селі Паладь-Комарівці Ужгородського району. Окрім цього, він написав фразу провокативного напису на фасаді культової споруди. Зазначається, що напис був спрямований на дестабілізацію ситуації в регіоні та розпалювання національної й релігійної ворожнечі.
"Наразі правоохоронці встановлюють мотиви вчинення злочину. Досудове розслідування триває", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині підліток кинув дві пляшки із легкозаймистою речовиною під будівлю синагоги та втік.
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