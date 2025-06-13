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13 июня 2025, 15:58

Незаконное пересечение границы за 7000$: на Ровенщине задержали организаторов схемы

13 июня 2025, 15:58
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фото: Национальная полиция
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На Ровенщине правоохранители разоблачили и задержали двух 29-летних жителей села Вербовка, которые организовали схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 11 июня.

Обходя официальные контрольно-пропускные пункты, злоумышленники пытались перевезти двух граждан призывного возраста за пределы страны.

Правоохранители задержали организаторов именно при передаче им денежных средств.

За свои "услуги" злоумышленники потребовали по 7 тысяч долларов США с каждого клиента.

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Следователи сообщили им о подозрении.

Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 605 тысяч гривен каждому.

За совершенное правонарушение задержанным грозит от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в трех областях Украины полиция задержала участников преступной схемы, переправлявших мужчин призывного возраста за границу за большие суммы.

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