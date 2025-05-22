1,5 тысячи долларов за плавание в Тисе: на Закарпатье судили мужчину, продававшего "путешествия" за границу
В Закарпатье осудили мужчину, который устраивал незаконные пересечения границы. Ему назначили тюремный срок
Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.
В Закарпатье признали виновным мужчину, который незаконно переправлял людей за границу. Для этого он искал "клиентов" призывного возраста и просил у них 1,5 тысячи долларов. Клиент должен был переплыть реку Тиса в гидрокостюме.
На заседании мужчина свою вину не признал. По его словам, к нему в гости пришел родственник бывшей жены, и рассказал, что они планируют перейти границу. В его доме ребята хотели переодеться и оставить свои вещи. Обвиняемый настаивал, что не приглашал их к себе и денег у них не брал.
При этом "беглец" рассказал правоохранителям, что нашел мужчину через соцсети, когда искал способ уехать за границу. Впоследствии представитель ромской национальности привез его к пожилому мужчине. "Беглец" дал ему деньги, а затем получил гидрокостюм.
Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее в Сумской области разоблачили медсестру, которая помогала потенциальным призывникам заключать фиктивные браки. Для этого она искала женщин с инвалидностью. Такой брак мог помочь мужчинам бежать за границу.