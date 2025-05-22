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22 мая 2025, 19:13

1,5 тысячи долларов за плавание в Тисе: на Закарпатье судили мужчину, продававшего "путешествия" за границу

22 мая 2025, 19:13
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Иллюстративное фото
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В Закарпатье осудили мужчину, который устраивал незаконные пересечения границы. Ему назначили тюремный срок

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Закарпатье признали виновным мужчину, который незаконно переправлял людей за границу. Для этого он искал "клиентов" призывного возраста и просил у них 1,5 тысячи долларов. Клиент должен был переплыть реку Тиса в гидрокостюме.

На заседании мужчина свою вину не признал. По его словам, к нему в гости пришел родственник бывшей жены, и рассказал, что они планируют перейти границу. В его доме ребята хотели переодеться и оставить свои вещи. Обвиняемый настаивал, что не приглашал их к себе и денег у них не брал.

При этом "беглец" рассказал правоохранителям, что нашел мужчину через соцсети, когда искал способ уехать за границу. Впоследствии представитель ромской национальности привез его к пожилому мужчине. "Беглец" дал ему деньги, а затем получил гидрокостюм.

Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Сумской области разоблачили медсестру, которая помогала потенциальным призывникам заключать фиктивные браки. Для этого она искала женщин с инвалидностью. Такой брак мог помочь мужчинам бежать за границу.

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