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Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Закарпатье признали виновным мужчину, который незаконно переправлял людей за границу. Для этого он искал "клиентов" призывного возраста и просил у них 1,5 тысячи долларов. Клиент должен был переплыть реку Тиса в гидрокостюме.

На заседании мужчина свою вину не признал. По его словам, к нему в гости пришел родственник бывшей жены, и рассказал, что они планируют перейти границу. В его доме ребята хотели переодеться и оставить свои вещи. Обвиняемый настаивал, что не приглашал их к себе и денег у них не брал.

При этом "беглец" рассказал правоохранителям, что нашел мужчину через соцсети, когда искал способ уехать за границу. Впоследствии представитель ромской национальности привез его к пожилому мужчине. "Беглец" дал ему деньги, а затем получил гидрокостюм.

Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Сумской области разоблачили медсестру, которая помогала потенциальным призывникам заключать фиктивные браки. Для этого она искала женщин с инвалидностью. Такой брак мог помочь мужчинам бежать за границу.