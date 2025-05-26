В Закарпатье временно прекращает работу один из пунктов пропуска
Один из пунктов пропуска на границе со Словакией временно прекращает работу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу в Фейсбуке.
По информации от словацких коллег, 27 мая с 10.00 до 12.00 (за к.в.), в связи с проведением электромонтажных работ, будет временно приостановлено осуществление контрольных операций в словацком пункте пропуска "Убля" (с украинской стороны – пункт пропуска "Малый Березный").
"Просим путешественников учесть вышеупомянутое при планировании путешествия и выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы (пункт пропуска "Ужгород – Вышнее Немецкое" – для автомобильного сообщения, пункт пропуска "Малые Селменцы – Большое Слеменце" – для пешеходного сообщения)", - говорится в сообщении.
Напомним, в Закарпатье задержали пограничника, который за 2500 долларов согласился переправить мужчину в ЕС.