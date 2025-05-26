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26 мая 2025, 18:44

В Закарпатье временно прекращает работу один из пунктов пропуска

26 мая 2025, 18:44
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фото: ГПСУ
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Один из пунктов пропуска на границе со Словакией временно прекращает работу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу в Фейсбуке.

По информации от словацких коллег, 27 мая с 10.00 до 12.00 (за к.в.), в связи с проведением электромонтажных работ, будет временно приостановлено осуществление контрольных операций в словацком пункте пропуска "Убля" (с украинской стороны – пункт пропуска "Малый Березный").

"Просим путешественников учесть вышеупомянутое при планировании путешествия и выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы (пункт пропуска "Ужгород – Вышнее Немецкое" – для автомобильного сообщения, пункт пропуска "Малые Селменцы – Большое Слеменце" – для пешеходного сообщения)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Закарпатье задержали пограничника, который за 2500 долларов согласился переправить мужчину в ЕС.

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