Фото: ДПСУ

В Закарпатье задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу. Он передвигался на моноколесе без лишних вещей

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

В Закарпатье пограничники задержали на окраине города Ужгород местного жителя. Он пытался незаконно пересечь границу и попасть в Словакию.

Мужчина уже около месяца обдумывал свой план, чтобы не вызвать подозрений правоохранителей. Он надел повседневную одежду, не взял с собой лишних вещей. Человек встал на моноколесо и направился в сторону границы.

Когда он покинул населенный пункт, за ним следили с помощью беспилотника. Далее он решил передвигаться по полевой дороге, делая вид, что прогуливается по окраине города. Когда ему оставалось преодолеть последние 300 метров, его остановил пограничный наряд.

"Задержанный доставлен в пограничное подразделение. После установления всех обстоятельств правонарушения, он будет привлечен к ответственности по ч.1 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Решение по делу будет принимать суд", - сообщили пограничники.

Напомним, ранее в Одесской области задержали уклонян с гидроскутерами . Они пытались пересечь границу через Кучуганский лиман.