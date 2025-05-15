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15 мая 2025, 06:15

Попали в фотоловушку: в Карпатах у границы с Румынией задержали уклонистов

15 мая 2025, 06:15
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фото: ГПСУ
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В Карпатах фотоловушка пограничников зафиксировала движение двух жителей Днепропетровщины, которые в непогоду пытались незаконно попасть в Румынию по горному маршруту

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Фотоловушка заметила двух мужчин на участке отдела "Фальков" Черновицкого отряда. Группа реагирования перехватила уклонистов, когда те разложили палатку, чтобы отдохнуть.

"Нарушителями оказались жители Днепропетровской области в возрасте 27 и 28 лет", – сообщили в ГПСУ.

На задержанных граждан составили материалы об админправонарушениях.

Напомним, ранее на Буковине пограничники задержали "экстремальных туристов" из Харьковской области. Они пытались незаконно попасть в Румынию.

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