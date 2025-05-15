Попали в фотоловушку: в Карпатах у границы с Румынией задержали уклонистов
В Карпатах фотоловушка пограничников зафиксировала движение двух жителей Днепропетровщины, которые в непогоду пытались незаконно попасть в Румынию по горному маршруту
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Фотоловушка заметила двух мужчин на участке отдела "Фальков" Черновицкого отряда. Группа реагирования перехватила уклонистов, когда те разложили палатку, чтобы отдохнуть.
"Нарушителями оказались жители Днепропетровской области в возрасте 27 и 28 лет", – сообщили в ГПСУ.
На задержанных граждан составили материалы об админправонарушениях.
Напомним, ранее на Буковине пограничники задержали "экстремальных туристов" из Харьковской области. Они пытались незаконно попасть в Румынию.
На Буковине пес помог задержать двух мужчин, пытавшихся бежать в РумыниюВсе новости »
13 мая 2025, 12:41Правоохранитель из Буковины организовал схему незаконной переправки мужчин за границу
12 мая 2025, 16:20На Буковине пограничники задержали злоумышленников, которые за 8500 долларов должны были переправить "клиента" в Румынию
09 мая 2025, 18:12
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
На Сумщине поймали браконьеров, охотившихся на краснокнижных сурков
15 мая 2025, 05:05Украинский борщ подорожал: сколько теперь стоит приготовить популярное блюдо
15 мая 2025, 03:50На Франковщине во время пожара погибла женщина
15 мая 2025, 03:20В Украине значительно подорожали сигареты: сколько теперь придется платить за вредную привычку
15 мая 2025, 02:55На фронте погиб известный ведущий Максим Нелипа
15 мая 2025, 02:30Под Купянском пограничники пленили россиян, притворившихся бойцами ВСУ
15 мая 2025, 02:05Представительница Польши на Евровидении рассказала, как у нее жили переселенцы из Украины
15 мая 2025, 01:45В Ровенской области осудили водителя за пьяное ДТП: его жена до сих пор в больнице
15 мая 2025, 01:25В Херсонской области женщина подорвалась на российской противопехотной мине
15 мая 2025, 00:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков