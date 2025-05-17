Фото: ДПСУ

На Закарпатті затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон. Він пересувався на моноколесі без зайвих речей

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На Закарпатті прикордонники затримали на околиці міста Ужгород місцевого жителя. Він намагався незаконно перетнути кордон та потрапити до Словаччини.

Чоловік вже приблизно місяць обмірковував свій план, щоб не викликати підозр правоохоронців. Тож, він вдяг повсякденний одяг, не взяв з собою зайвих речей. Чоловік став на моноколесо та попрямував у бік кордону.

Коли він покинув населений пункт, за ним стежили за допомогою безпілотника. Далі він вирішив пересуватися польовою дорогою, вдаючи, що прогулюється околицею міста. Коли йому лишалось подолати останні 300 метрів, однак його зупинив прикордонний наряд.

"Затриманого доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення усіх обставин правопорушення, його буде притягнуто до відповідальності за ч.1 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Рішення у справі прийматиме суд", - повідомили прикордонники.

Нагадаємо, раніше на Одещині затримали ухилянтів з гідроскутерами. Вони намагались перетнути кордон через Кучуганський лиман.