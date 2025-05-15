На Закарпатье задержан пограничник, который за 2500 долларов согласился переправить мужчину в ЕС

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Оперативники отдела внутренней и собственной безопасности по Чопскому пограничному отряду совместно с сотрудниками СБУ и ГБР задержали в городе Ужгород военнослужащего Чопского отряда, который за деньги обязался переправить через границу мужчину призывного возраста.

Пограничник вышел на контакт с местным жителем и предложил ему за 2500 долларов помочь покинуть территорию Украины вне официальных пунктов пропуска.

Взяточника задержали после получения им части денег. сроком.

Напомним, в Закарпатье служители московского патриархата за 10 000 долларов пытались переправить "клиента" в Румынию.