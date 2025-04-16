Побег в Молдову на гидроскутере: в Одесской области задержали троих уклонистов

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Накануне пограничники Подольского отряда сорвали попытку незаконного пересечения границы через Кучурганский лиман. Мужчин, следовавших в соседнюю Молдову, задержали посреди водоема на гидроскутере

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что схему организовал 38-летний уроженец Одесской области, проживающий в Ивано-Франковской области. Он через Телеграмм-канал нашел двух клиентов. Желающие незаконно пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы заранее уплатили ему по 7,5 тысячи долларов.

За эту сумму организатор нашел гидроскутер и способ доставки его в воду. Делок сам был за рулем и намеревался остаться на территории Молдовы.

"Во время движения через лиман плавсредство перевернулось и все трое оказались в воде. Учитывая низкую температуру, такое путешествие могло обернуться трагедией. К счастью, всех путешественников пограничникам удалось извлечь из водоема", ― говорится в сообщении.

В отношении организатора схемы было открыто уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу. Ему грозит тюрьма. В настоящее время устанавливаются возможные сообщники и источники поставок техники для незаконных связей.

Относительно двух других участников побега – жителей Одесской и Киевской областей – составили административные протоколы. Дела уже направили в суд.

Напомним, на Волыни пограничники задержали двух молодых мужчин, пытавшихся сбежать за границу.