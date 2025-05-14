В Закарпатье пограничники задержали микроавтобус "начиненный" фейерверками

фото: ГПСУ

139 единиц пиротехнических изделий обнаружили украинские пограничники во время осмотра микроавтобуса Mercedes Benz на украинско-румынской границе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

Микроавтобусом управлял 33-летний житель Закарпатья. Мужчина заехал полосой движения "зеленый коридор" и сообщил, что перевозит посылки для находящихся за рубежом лиц.

В одном из свертков, находившихся в грузовом отделении транспортного средства, пограничники обнаружили пиротехнические изделия с содержанием смеси пороха. Происхождение этих изделий водитель объяснить затруднился.

"Об обнаружении признаков уголовного правонарушения предусмотренного ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" пограничники сообщили сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, в Закарпатье задержан мужчина, который пытался попасть в Словакию с поддельными.