На границе со Словакией переправщик с "клиентом" пытались убежать от правоохранителей

фото: ГПСУ

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

По имеющимся данным, 33-летний организатор встретил 23-летнего "клиента" в Ужгороде и за денежное вознаграждение в размере $12 тысяч США пообещал доставить его в Словакию. Во время поездки мужчина приказал пассажиру спрятаться на заднем сиденье во избежание обнаружения на контрольно-пропускных пунктах.

Вблизи села Дубриничи Ужгородского района пограничники попытались остановить автомобиль для проверки. Водитель проигнорировал требование и на большой скорости пытался скрыться. Совместными усилиями пограничников и Нацполиции остановили автомобиль и задержали обоих мужчин.

Теперь организатору незаконной переправки грозит уголовная ответственность. В то же время его "клиента" привлекут к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее на Закарпатье задержали злоумышленников, которые за 8000 долларов переправляли мужчин через границу.