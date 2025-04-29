фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) во взаимодействии с СБУ и Нацполицией задержали правоохранителя из Черновицкой области и его сообщника. Злоумышленники пытались переправить военнообязанных мужчин в Румынию

Об этом сообщила пресс-служба ДБР, передает RegioNews.

По данным следствия, фигуранты разработали противоправную схему по заработку на уклонистах в начале марта 2025 года.

Так, правоохранитель предоставлял знакомым консультации по поводу права выезда за границу на период действия военного положения. Когда законных оснований не находилось — предлагал незаконную "помощь". Злоумышленники за 5,5 тысячи долларов из "клиента" довозили военнообязанных мужчин до участка границы, где объясняли, какими тропами можно пешком перейти за границу.

По данным ГБР, вечером 25 апреля обоих фигурантов задержали при попытке переправить за границу нескольких военнообязанных. Правоохранителю и его сообщнику сообщили о подозрении.

"Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 9 лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению", — говорится в сообщении.

Напомним, на днях на Буковине главу ВВК разоблачили на бизнесе "на уклонистах".