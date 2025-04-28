На Закарпатье воровка ограбила жену военного
В Тячеве Закарпатской области полиция быстро разыскала воровку, обворовавшую жену военнослужащего
Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.
Отмечается, что на днях в полицию обратилась 43-летняя женщина, которая сообщила о краже кошелька с почти 20 тысячами гривен, документами и банковскими картами на одной из улиц города Тячев.
Правоохранители просмотрели видео с камер и уже через несколько часов задержали 30-летнюю злоумышленницу из села Русское Поле.
У воровки изъяли все украденные средства, которые вскоре вернут потерпевшей.
По факту кражи возбуждено уголовное производство.
Напомним, на Франковщине к трем годам заключения приговорили женщину, которая выманивала деньги у родственников военных.
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