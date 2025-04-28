На Закарпатье воровка ограбила жену военного

фото: Национальная полиция

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что на днях в полицию обратилась 43-летняя женщина, которая сообщила о краже кошелька с почти 20 тысячами гривен, документами и банковскими картами на одной из улиц города Тячев.

Правоохранители просмотрели видео с камер и уже через несколько часов задержали 30-летнюю злоумышленницу из села Русское Поле.

У воровки изъяли все украденные средства, которые вскоре вернут потерпевшей.

По факту кражи возбуждено уголовное производство.

Напомним, на Франковщине к трем годам заключения приговорили женщину, которая выманивала деньги у родственников военных.