фото: Гостаможслужба

В выходные в пункте пропуска на Закарпатье таможенники задокументировали незаконный ввоз наличной валюты на сумму свыше миллиона гривен

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Гостаможслужбу.

Деньги обнаружили у 61-летнего жителя Закарпатья во время проверки его авто. Хотя перед таможенным контролем водитель сознательно выбрал "зеленый коридор", удостоверяя правомерные действия по пересечению украинско-словацкой границы.

Незадекларированные 40 тысяч долларов таможенники обнаружили под передним пассажирским сиденьем авто. Водитель при этом сообщил, что перевозил валюту из Чехии в Украину по просьбе знакомого.

По данному факту таможенники составили админпротокол. Наличные, не превышавшие установленный законом лимит – 10 тысяч евро, мужчине вернули, а остальные – изъяли до вынесения решения по делу.

Напомним, ранее во Львовской области обнаружили контрабанду брендовой одежды и украшений на 1,2 миллиона гривен.