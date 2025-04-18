Граната взорвалась во время застолья: на Мукачевщине погибли два человека

фото: Национальная полиция

В селе Лалово Мукачевского района Закарпатской области произошел трагический инцидент — в результате взрыва гранаты погибли два человека

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что 17 апреля в милицию обратилась 46-летняя жительница Берегово. Она сообщила, что обнаружила мертвыми своего мужа и брата в доме села Лалово.

На место происшествия выехали следователи. В ходе осмотра правоохранители установили, что причиной гибели стал взрыв гранаты Ф-1.

По предварительным данным, погибшие — 45-летний местный житель и 46-летний житель Берегово вместе распивали алкогольные напитки. Один из них, вероятно, неосторожно вытащил чеку из гранаты, что и привело к взрыву.

Во время следственных действий на месте инцидента был найден рычаг и кольцо из чеки в взрывник. Также полицейские опросили жителей близлежащих домов. Люди сообщили, что в ночь на 16 апреля слышали громкий взрыв, но в полицию не обращались.

Следователи открыли уголовное производство. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Волыни мужчина взорвал себя гранатой в собственном авто.