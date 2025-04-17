На Киевщине столкнулись авто и мотоцикл: водителя двухколесного госпитализировали

фото: Национальная полиция

Сегодня в четверг, 17 апреля, на дороге Р-04 между Белогородкой и Святопетровским произошла авария с легковым автомобилем и мотоциклом

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что 42-летний водитель автомобиля BMW не пропустил и допустил столкновение с двигавшимся по главной дороге мотоциклом.

В результате аварии 22-летний водитель двухколесного транспорта получил телесные повреждения. Его госпитализировали.

Начато досудебное расследование.

Полиция Киевщины призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, учитывать дорожную обстановку и быть внимательными за рулем.

Напомним, 17 апреля в Полтаве столкнулись две маршрутки. Есть пострадавшие, среди них – ребенок.