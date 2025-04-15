На Волыни мужчина взорвал себя гранатой в собственном авто
Трагедия произошла в воскресенье, 13 апреля, около 23:00 в городе Камень-Каширский Волынской области
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В салоне авто Audi правоохранители обнаружили погибшим владельца – 35-летнего жителя района – с явными взрывчатыми ранами.
Установлено, что мужчина покончил с жизнью, взорвав гранату, вероятно, из-за личных проблем.
Открыто уголовное производство (самоубийство и незаконное обращение с боеприпасами). Правоохранители проводят проверку.
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