На Закарпатье пограничники спасли двух молодых людей, пытавшихся бежать в Румынию

фото: ГПСУ

Трагедией чуть не завершилось путешествие двух мужчин, решивших перейти горами в Румынию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Информацию о потерявших ориентир людях и нуждающихся в помощи в высокогорье пограничники получили от очередной телефонной "горячей линии" Госпогранслужбы. Позвонила по телефону женщина, которая сообщила, что двое ее знакомых заблудились в горах.

На поиски отправилась группа реагирования от отдела "Деловое" Мукачевского отряда. Поисковая операция продолжалась около 5 часов.

23-летний житель Кривого Рога и его 18-летний товарищ из Киева рассказали, что самостоятельно спланировали маршрут и отправились в далекое путешествие. Мужчины были совершенно неподготовлены: без снаряжения, без запасов еды и воды. После окончания запасов продуктов они решили обратиться за помощью.

На нарушителей составили административные протоколы по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Напомним, в Закарпатской области пограничники задержали двух иностранцев, заплативших по 10 тысяч долларов, чтобы попасть в Словакию.