В Запорожской области задержан мужчина, который за 15 000 долларов организовывал незаконные туры для военнообязанных за границу
Пограничники разоблачили запорожца, который за 15 000 долларов организовывал незаконные туры для военнообязанных мужчин
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Как стало известно, 32-летний житель города Запорожья должен за денежное вознаграждение изготовить липовые документы и выдать "белый билет" мужчине во избежание мобилизации.
Стоимость полного пакета услуг составила 15000 долларов и включала весь пакет документов, необходимых для снятия с военного учета в ТЦК и СП и беспрепятственное пересечение государственной границы Украины.
Злоумышленник был задержан при получении первой части транша за услуги в размере 2000 долларов. его арестовали.
Напомним, РФ атаковала Запорожскую область баллистическими ракетами.
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