В Запорожской области задержан мужчина, который за 15 000 долларов организовывал незаконные туры для военнообязанных за границу

фото: ГПСУ

Пограничники разоблачили запорожца, который за 15 000 долларов организовывал незаконные туры для военнообязанных мужчин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как стало известно, 32-летний житель города Запорожья должен за денежное вознаграждение изготовить липовые документы и выдать "белый билет" мужчине во избежание мобилизации.

Стоимость полного пакета услуг составила 15000 долларов и включала весь пакет документов, необходимых для снятия с военного учета в ТЦК и СП и беспрепятственное пересечение государственной границы Украины.

Злоумышленник был задержан при получении первой части транша за услуги в размере 2000 долларов. его арестовали.

Напомним, РФ атаковала Запорожскую область баллистическими ракетами.