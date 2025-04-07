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07 апреля 2025, 16:28

В Запорожской области задержан мужчина, который за 15 000 долларов организовывал незаконные туры для военнообязанных за границу

07 апреля 2025, 16:28
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фото: ГПСУ
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Пограничники разоблачили запорожца, который за 15 000 долларов организовывал незаконные туры для военнообязанных мужчин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как стало известно, 32-летний житель города Запорожья должен за денежное вознаграждение изготовить липовые документы и выдать "белый билет" мужчине во избежание мобилизации.

Стоимость полного пакета услуг составила 15000 долларов и включала весь пакет документов, необходимых для снятия с военного учета в ТЦК и СП и беспрепятственное пересечение государственной границы Украины.

Злоумышленник был задержан при получении первой части транша за услуги в размере 2000 долларов. его арестовали.

Напомним, РФ атаковала Запорожскую область баллистическими ракетами.

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