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08 апреля 2025, 02:18

На Закарпатье спасли двух мужчин, которые 8 дней бродили в Карпатах

08 апреля 2025, 02:18
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фото: ГПСУ
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На Закарпатье пограничники совместно со спасателями отыскали двух мужчин, заблудившихся в горах

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Так, 28-летний житель Шепетовки (Хмельницкая область) и 30-летний житель села Новоселовка (Запорожская область) признались, что собирались незаконно пересечь украинско-румынскую границу. Чтобы избежать проверок на контрольных постах, они начали свой "маршрут" из села Ворохта.

В течение 8 дней мужчины бродили по Карпатам, пока не попали в снежную бурю. Осознав, что дальше двигаться не смогут, обратились за помощью.

К поискам привлекли оператора дрона. В 15 км от границы он обнаружил палатку с заблудившимися. Обоих доставили в больницу с обморожением первой ступени.

Операция длилась с вечера воскресенья и завершилась 7 апреля до 4:30 утра. Погодные условия – глубокий снег, мороз, ветер и плохая видимость – значительно усложняли работу спасателей и пограничников.

Напомним, ранее на Закарпатье пограничники спасли двух парней, которые пытались сбежать в Румынию и заблудились в горах.

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