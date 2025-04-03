Смертельное ДТП на Закарпатье: 18-летний водитель BMW въехал в отбойник

фото: Нацполиция

Жуткая авария произошла утром 2 апреля в селе Глубокое Ужгородского района. Молодой водитель погиб на месте ДТП

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Закарпатской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 04:00 18-летний житель села Великие Лучки двигался на автомобиле BMW в направлении города Мукачево. Предварительно парень не справился с управлением и иномарка столкнулась с отбойником.

"От полученных травм он погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, в селе Детковцы на Львовщине легковушка столкнулась с грузовиком. В результате аварии погиб водитель и пострадал пассажир легковушки.