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Жахлива аварія сталася вранці 2 квітня у селі Глибоке Ужгородського району. Молодий водій загинув на місці ДТП

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Закарпатській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 04:00 18-річний житель села Великі Лучки рухався на автомобілі BMW в напрямку міста Мукачево. Попередньо, хлопець не впорався з керуванням і іномарка зіткнулася з відбійником.

"Від отриманих травм він загинув на місці події", – йдеться у повідомленні.

Наразі триває слідство.

Нагадаємо, у селі Дітківці на Львівщині легковик зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії загинув водій та постраждав пасажир легковика.