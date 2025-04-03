Смертельна ДТП на Закарпатті: 18-річний водій BMW в'їхав у відбійник
Жахлива аварія сталася вранці 2 квітня у селі Глибоке Ужгородського району. Молодий водій загинув на місці ДТП
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Закарпатській області, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, близько 04:00 18-річний житель села Великі Лучки рухався на автомобілі BMW в напрямку міста Мукачево. Попередньо, хлопець не впорався з керуванням і іномарка зіткнулася з відбійником.
"Від отриманих травм він загинув на місці події", – йдеться у повідомленні.
Наразі триває слідство.
Нагадаємо, у селі Дітківці на Львівщині легковик зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії загинув водій та постраждав пасажир легковика.
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