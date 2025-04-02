На Львовщине легковушка столкнулась с грузовиком: погиб водитель, пострадал пассажир

фото: Нацполиция

Смертельная авария произошла вчера вечером, 1 апреля, в селе Дитковцы Золочевского района. Водитель легковушки погиб на месте ДТП, пассажира госпитализировали в больницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.

По предварительным данным, около 20:50 на автодороге столкнулись грузовик Volvo и легковушка ВАЗ 21063. За рулем фуры находился 45-летний житель Киевской области, а автомобилем управлял 70-летний житель Бродов.

"От полученных в результате ДТП травм водитель ВАЗ 21063 погиб на месте происшествия, а его пассажир, 81-летний житель Бродов, получил телесные повреждения и был госпитализирован", – говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Виновнику ДТП грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагической аварии.

Напомним, в Киевской области осудили мужчину за пьяное ДТП, в котором погиб его маленький сын.